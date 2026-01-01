Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Надежда
Расписание сеансов кинотеатра «Надежда»
Расписание сеансов кинотеатра «Надежда»
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(3466) 293-478
Позвонить
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КДК «Калейдоскоп»
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5
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км
Дворец искусств
ул. Заречная, 8
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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