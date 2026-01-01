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Расписание сеансов кинотеатра «Надежда»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7(3466) 293-478 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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