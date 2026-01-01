Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Югра Cinema
ул. Ленина, 15п
650 метров
Galaxy Star
ул. Чапаева, 27
1.1 км
Мир
ул. Мира, д.76/1
1.2 км
Надежда
ул. Северная, 39, гостиница «Надежда»
2.6 км
Stars Cinema
ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
3 км
МКДК "Арлекино"
Излучинск, Набережная, 13 Б
17.1 км
КДК «Калейдоскоп»
ул. Нефтеразведочная, 2а
27.3 км
Дворец искусств
ул. Заречная, 8
28.1 км
Парксинема
ул. Коммунальная, 53, ТК «Сосна»
58.9 км
ДИ Современник
пр. Нефтяников, 2
60.1 км
Арбат
ул. Солнечная, 21
83.6 км
МБУ «ЦДНТ»
Александровское, ул. Ленина, д. 9
89.7 км
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667