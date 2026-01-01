Каждый вторник студентам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам многодетным семьям и пенсионерам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
На групповые посещения от 30 человек действует специальная цена на билет - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый понедельник с 13:00 до 14:00 билет в кино можно приобрести за 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.