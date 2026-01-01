Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Надежда (Нижневартовск) на карте

Кинотеатр Надежда (Нижневартовск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.4 км
Stars Cinema ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
5
1.5 км
Galaxy Star ул. Чапаева, 27
5
1.7 км
Мир ул. Мира, д.76/1
5
2.4 км
Югра Cinema ул. Ленина, 15п
5
28.1 км
КДК «Калейдоскоп» ул. Нефтеразведочная, 2а
5
29 км
Дворец искусств ул. Заречная, 8
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
