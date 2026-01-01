Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Нижневартовск
Киноафиша Нижневартовска
Кинотеатры
Надежда
Кинотеатр Надежда (Нижневартовск) на карте
Кинотеатр Надежда (Нижневартовск) на карте
Кинотеатр Надежда (Нижневартовск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.4
км
Stars Cinema
ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
5
1.5
км
Galaxy Star
ул. Чапаева, 27
5
1.7
км
Мир
ул. Мира, д.76/1
5
2.4
км
Югра Cinema
ул. Ленина, 15п
5
28.1
км
КДК «Калейдоскоп»
ул. Нефтеразведочная, 2а
5
29
км
Дворец искусств
ул. Заречная, 8
5
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
