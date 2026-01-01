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Фильмы в прокате в Нижневартовске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
8.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
6.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия 2026, Россия
4.0
Билеты
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
6.0
Билеты
Шевели перьями
Шевели перьями В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный 2025, Польша
7.0
Билеты
Момо
Момо Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези 2025, Германия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
6.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Богатыри
Богатыри Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
7.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация 2026, Россия
0.0
Билеты
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив 2025, Великобритания
4.0
Билеты
Тень
Тень Семейный мультфильм о дружбе кота Скотти и домашней кошки по имени Тень
приключения, анимация, семейный 2025, Германия
0.0
Билеты
Котята учатся летать
Котята учатся летать
семейный 2025, США
8.0
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