Скидки в кинотеатрах Нижневартовска

Коллективная заявка / Мир В кинотеатре действует программа Коллективная заявка, в рамках которой действуют скидки + 1 сопровождающий на каждые 15 человек проходит бесплатно.

Кино все возрасты покорны! / Мир Каждый вторник при предъявлении пенсионного удостоверения стоимость билета на любые фильмы 100 рублей!

Именинник / Мир Для именинника стоимость билета130 рублей и стакан поп-корна в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании одного друга, стоимость первого билета 130 рублей + второй билет и стакан поп-корна имениннику в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании 2 и более друзей, он получает бесплатный билет и стакан поп-корна в подарок, а для друзей стоимость билета составит 150 рублей.

День студента / Надежда Каждый вторник студентам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Социальный день / Надежда По средам многодетным семьям и пенсионерам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Групповые заявки / Надежда На групповые посещения от 30 человек действует специальная цена на билет - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Счастливый час / Надежда Каждый понедельник с 13:00 до 14:00 билет в кино можно приобрести за 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Счастливый час / Stars Cinema Каждый четверг с 13:00 до 14:00 билеты на любой день, любой сеанс по 150 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День студента / Stars Cinema Каждую среду, для студентов, все билеты по 150 рублей при предъявлении студенческого билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Обменяй старый билет на новый / Stars Cinema Каждый вторник обменяй старый билет на новый всего за 200 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Понедельник в кино за 200 рублей / Югра Cinema Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.

Студентам билеты по 200 рублей во вторник / Югра Cinema Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.