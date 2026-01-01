Скидки в кинотеатрах Нижневартовска

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Нижневартовска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Коллективная заявка / Мир

В кинотеатре действует программа Коллективная заявка, в рамках которой действуют скидки + 1 сопровождающий на каждые 15 человек проходит бесплатно.

Коллективные заявки
Кино все возрасты покорны! / Мир

Каждый вторник при предъявлении пенсионного удостоверения стоимость билета на любые фильмы 100 рублей!

Пенсионерам
Именинник / Мир

Для именинника стоимость билета130 рублей и стакан поп-корна в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании одного друга, стоимость первого билета 130 рублей + второй билет и стакан поп-корна имениннику в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании 2 и более друзей, он получает бесплатный билет и стакан поп-корна в подарок, а для друзей стоимость билета составит 150 рублей.

В день рождения
День студента / Надежда

Каждый вторник студентам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Социальный день / Надежда

По средам многодетным семьям и пенсионерам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям Пенсионерам
Групповые заявки / Надежда

На групповые посещения от 30 человек действует специальная цена на билет - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Счастливый час / Надежда

Каждый понедельник с 13:00 до 14:00 билет в кино можно приобрести за 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Счастливый час / Stars Cinema

Каждый четверг с 13:00 до 14:00 билеты на любой день, любой сеанс по 150 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День студента / Stars Cinema

Каждую среду, для студентов, все билеты по 150 рублей при предъявлении студенческого билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Обменяй старый билет на новый / Stars Cinema

Каждый вторник обменяй старый билет на новый всего за 200 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Понедельник в кино за 200 рублей / Югра Cinema

Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.

Студентам билеты по 200 рублей во вторник / Югра Cinema

Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.

Студентам
В кино за 155 рублей в среду / Югра Cinema

Купите билет на любой сеанс за 155 рублей. Оплатить можно только без сдачи каждый билет. Принимаются купюры номиналом 100, 50 рублей и одна монета 5 рублей. Другие сочетания номиналов не подходят. Акция действует на все сеансы в стандартных залах.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
