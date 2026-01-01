Скидки в кинотеатрах Нижневартовска

В кинотеатре действует программа Коллективная заявка, в рамках которой действуют скидки + 1 сопровождающий на каждые 15 человек проходит бесплатно.
Каждый вторник при предъявлении пенсионного удостоверения стоимость билета на любые фильмы 100 рублей!
Для именинника стоимость билета130 рублей и стакан поп-корна в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании одного друга, стоимость первого билета 130 рублей + второй билет и стакан поп-корна имениннику в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании 2 и более друзей, он получает бесплатный билет и стакан поп-корна в подарок, а для друзей стоимость билета составит 150 рублей.
Каждый вторник студентам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам многодетным семьям и пенсионерам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
На групповые посещения от 30 человек действует специальная цена на билет - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый понедельник с 13:00 до 14:00 билет в кино можно приобрести за 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый четверг с 13:00 до 14:00 билеты на любой день, любой сеанс по 150 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждую среду, для студентов, все билеты по 150 рублей при предъявлении студенческого билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый вторник обменяй старый билет на новый всего за 200 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.
Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.