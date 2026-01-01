Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Галерея Синема (Нальчик) на карте

Кинотеатр Галерея Синема (Нальчик) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

800 метров
Эльбрус пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов
5
2.3 км
Восток пр. Ленина 37
5
3 км
Кинотеатр "Кругозор" ул. Толстого, д. 182
5
4.8 км
Дея ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
5
23 км
Центр Кино ул. Ленина, 23
5
47.3 км
Вертикаль ул. Гагарина, 16
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
