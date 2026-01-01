Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нальчика Кинотеатры Галерея Синема ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея»
Адрес
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 1
Показать на карте

ТРЦ «Галерея» - самый крупный торгово-развлекательный центр Нальчика с торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Галерея» расположен в престижном районе «Горный», на пересечении одной из центральных магистралей города Нальчика – улицы Кирова и улицы Тарчокова.

На территории торгово-развлекательного центра «Галерея» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Rouge Bunny Rouge, Concept Club, Modis, Lady Collection, O'Stin, Gulliver, Inglot, Artioli, «Капика», INCITY, Gloria Jeans & Gee Jay, Sela, Zolla и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Посуда» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Подарки» и др.), популярные магазины детских товаров («Acoola», Adidas KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, Swarovski, ITALSILVER и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики «Новый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («ВТБ24», «Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Галерея» функционируют современный многозальный кинотеатр «Галерея Синема», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», боулинг-центр и бильярдный клуб, ледовый каток, спорт-бар, фитнес-клуб AZZURRO и детский развлекательный центр «Джуманджи» (аттракционы и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», Coffee Like и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Галерея» есть бесплатная автомобильная парковка на 300 машиномест.

Адрес:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Галерея» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Кирова до остановки «Проспект Кулиева»

  • на автобусах № 10, 6
  • на троллейбусе № 1Н

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Кулиева до остановки «Проспект Кулиева»

  • на автобусах № 2А
  • на троллейбусах № 2, 2Ш, 4
  • на маршрутках № 10, 2А

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Галерея»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Галерея»: 09.30 – 00.00;
Боулинг-центр и бильярдный клуб: 11.00 – 00.00;
Ледовый каток: 10.00 – 22.00
Фитнес-клуб AZZURRO: 07.00 – 23.00;
Детский развлекательный центр «Джуманджи» (аттракционы и др.): 10.00 – 22.00;
Спорт-бар: 11.00 – 00.00.

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
