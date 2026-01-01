ТРЦ «Галерея» - самый крупный торгово-развлекательный центр Нальчика с торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Галерея» расположен в престижном районе «Горный», на пересечении одной из центральных магистралей города Нальчика – улицы Кирова и улицы Тарчокова.

На территории торгово-развлекательного центра «Галерея» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Rouge Bunny Rouge, Concept Club, Modis, Lady Collection, O'Stin, Gulliver, Inglot, Artioli, «Капика», INCITY, Gloria Jeans & Gee Jay, Sela, Zolla и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Посуда» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Подарки» и др.), популярные магазины детских товаров («Acoola», Adidas KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, Swarovski, ITALSILVER и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики «Новый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («ВТБ24», «Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Галерея» функционируют современный многозальный кинотеатр «Галерея Синема», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», боулинг-центр и бильярдный клуб, ледовый каток, спорт-бар, фитнес-клуб AZZURRO и детский развлекательный центр «Джуманджи» (аттракционы и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», Coffee Like и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Галерея» есть бесплатная автомобильная парковка на 300 машиномест.

Адрес:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Галерея» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Кирова до остановки «Проспект Кулиева»

на автобусах № 10, 6

на троллейбусе № 1Н

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Кулиева до остановки «Проспект Кулиева»

на автобусах № 2А

на троллейбусах № 2, 2Ш, 4

на маршрутках № 10, 2А

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Галерея»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Галерея»: 09.30 – 00.00;

Боулинг-центр и бильярдный клуб: 11.00 – 00.00;

Ледовый каток: 10.00 – 22.00

Фитнес-клуб AZZURRO: 07.00 – 23.00;

Детский развлекательный центр «Джуманджи» (аттракционы и др.): 10.00 – 22.00;

Спорт-бар: 11.00 – 00.00.