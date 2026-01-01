Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Нальчика
1
Вертикаль
ул. Гагарина, 16
7 отзывов
2
Эльбрус
пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов
1 отзыв
3
Галерея Синема
ул. Кирова, 1д, ТРЦ «Галерея»
3 отзыва
4
Дея
ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
14 отзывов
5
Восток
пр. Ленина 37
2 отзыва
6
Кинотеатр "Кругозор"
ул. Толстого, д. 182
7
Центр Кино
ул. Ленина, 23
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
