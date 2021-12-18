Оповещения от Киноафиши
Дея

Дея

Нальчик
Адрес
г. Нальчик, ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
Телефон

+7 (8662) 96-79-28 / бронирование

Билеты от 150 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Дея»

О кинотеатре

Кинотеатр «Дея» в городе Нальчик основался в торговом центре «Дея», расположен по адресу ул. Кирова, 320.

Мультиплекс вмещает в себя восемь кинозалов. Один из них - это VIP зал повышенной комфортности, здесь установлены мягкие комфортабельные диваны со столиками, имеется отдельный кинобар. Обслуживают зрителей официанты непосредственно во время просмотра кинофильма. Во всех зрительных залах установлена современная акустическая и кинопроекционная система, благодаря которой фильмы демонстрируются в 3D формате.

В просторном холле есть отдельный кино-бар с большим разнообразием напитков, закусок и десертов. Также там находятся удобные диваны, на которые гости могут присесть в ожидании начала киносеанса.

Помимо кинотеатра, в торговом центре есть другие развлечения: игровые автоматы, боулинг и детский городок. Если после просмотра кинофильмы гости проголодаются, то они могут посетить ресторан с европейской кухней, суши-бар, детское кафе или спорт-бар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Дея» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Coca-Cola
Pepsi
VIP
Диваны
7.2 Оцените
31 голос
Билеты от 150 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Дея
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 300 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 2 сеанса
18:10 от 300 ₽ 22:45 от 300 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
15:40 от 230 ₽ 20:15 от 300 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 150 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

A S T E M I R 18 декабря 2021, 22:04
Лучший кинотеатр в городе, но в последнее время стали менять сеансы, два раза приходили по информации с интернета и выяснялось что в это время… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 11:43
Азамат, добрый день!
Уже показывают.
Расписание можете уточнить по номеру телефона: +7 (8662) 96-79-28.
31 голос
Фильмы в кинотеатре Дея

Сегодня 27
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:50 от 300 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
18:10 от 300 ₽ 22:45 от 300 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:40 от 230 ₽ 20:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
