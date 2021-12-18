Кинотеатр «Дея» в городе Нальчик основался в торговом центре «Дея», расположен по адресу ул. Кирова, 320.

Мультиплекс вмещает в себя восемь кинозалов. Один из них - это VIP зал повышенной комфортности, здесь установлены мягкие комфортабельные диваны со столиками, имеется отдельный кинобар. Обслуживают зрителей официанты непосредственно во время просмотра кинофильма. Во всех зрительных залах установлена современная акустическая и кинопроекционная система, благодаря которой фильмы демонстрируются в 3D формате.

В просторном холле есть отдельный кино-бар с большим разнообразием напитков, закусок и десертов. Также там находятся удобные диваны, на которые гости могут присесть в ожидании начала киносеанса.

Помимо кинотеатра, в торговом центре есть другие развлечения: игровые автоматы, боулинг и детский городок. Если после просмотра кинофильмы гости проголодаются, то они могут посетить ресторан с европейской кухней, суши-бар, детское кафе или спорт-бар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Дея» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.