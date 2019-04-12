Кинотеатр «Эльбрус» в городе Нальчик расположен по адресу просп. Кулиева, 12.

Мультиплекс вмещает в себя два зала - синий и красный. Все они оборудованы современной кинопроекционной и звуковой системой, которая придает фильму реалистичность. Кинозалы оснащены мягкими удобными комфортабельными креслами, лестничной подсветкой, а также системой кондиционирования зима-лето.

Основной репертуар - это российские фильмы и мировые примеры. Благодаря большому выбору жанров, каждый киноман выберет кино в соответствии со своим вкусом.

В просторном холле кинотеатра, гости могут запастись напитками и закусками, которые предлагает кино-бар. Здесь также находятся удобные диваны. Чаще всего киноцентр посещает молодежь и люди взрослого возраста.

