Киноафиша Нальчика Кинотеатры Восток

Восток

Нальчик
Адрес
г. Нальчик, пр. Ленина 37
Телефон

+7(8662) 42-10-80 / единая справочная

О кинотеатре

Кинотеатр «Восток» в городе Нальчик расположен по адресу просп. Ленина, 37.

Мультиплекс был построен в 1960 году, изначально это было примитивное здания, но после полной реконструкции он стал одним из посещаемых комплексов в городе. Здание вмещает в себя два зрительных зала: красный и синий. В каждом из них установлены мягкие удобные кресла и диваны, звуковая система DolbyDigitalSurroundEx, кондиционеры, широкоформатный экран, а также современное кинопроекционное оборудования. Динамики установлены таким образом, что находятся у зрителей за спиной, это придает реалистичность ощущениям во время просмотра фильма.

Основной репертуар кинотеатра - это российское кино и зарубежный кинематограф.

В холле мультиплекса находится кино-бар и комфортабельные кресла.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Восток» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
6.9 Оцените
10 голосов
Отзывы о кинотеатре

kulia2003 17 декабря 2018, 12:14
А где расписание? 😢
muzteatr.ok 26 апреля 2025, 18:17
Отвратительный кинотеатр, начиная с грубой кассирши.Пришли с сыном в кинотеатр «Восток» посмотреть фильм, но видимо выбрали не то место. На… Читать дальше…
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
Горячие дни

Каждый вторник, пятницу и воскресенье стоимость билета в кино - всего 100 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
