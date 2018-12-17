Кинотеатр «Восток» в городе Нальчик расположен по адресу просп. Ленина, 37.

Мультиплекс был построен в 1960 году, изначально это было примитивное здания, но после полной реконструкции он стал одним из посещаемых комплексов в городе. Здание вмещает в себя два зрительных зала: красный и синий. В каждом из них установлены мягкие удобные кресла и диваны, звуковая система DolbyDigitalSurroundEx, кондиционеры, широкоформатный экран, а также современное кинопроекционное оборудования. Динамики установлены таким образом, что находятся у зрителей за спиной, это придает реалистичность ощущениям во время просмотра фильма.

Основной репертуар кинотеатра - это российское кино и зарубежный кинематограф.

В холле мультиплекса находится кино-бар и комфортабельные кресла.

