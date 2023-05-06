Кинотеатр «Галерея Синема» в городе Нальчик основался в торговом центре «Галерея» Кирова, 1д.

Открытие состоялось в декабре 2008 года. Дизайн оформлен в красочной цветовой гамме, такая дружелюбная атмосфера поднимет настроение любому гостю. Двухзальный кинотеатр оснащен звуковоспроизводящей системой DolbyDigital и приставками Surround EX. Для полного удобства в залах установлены кресла со специальными подставками для закусок и напитков, последние ряды - это love диваны для двоих. Разнообразия репертуара соответствует запросам зрителей любой возрастной категории.

Каждые 15-20 минут начинаются киносеансы. В ожидании своего сеанса зрители могут провести свое свободное время в холле, там находится кино-бар, размещены мягкие диваны, а также открыт доступ в интернет WI-FI.

