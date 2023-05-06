Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нальчика Кинотеатры Галерея Синема

Галерея Синема

Нальчик
Адрес
г. Нальчик, ул. Кирова, 1д, ТРЦ «Галерея»
Телефон

+7 (8662) 42-90-61 / единая справочная

ТРК
Расположен в ТРЦ «Галерея»

О кинотеатре

Кинотеатр «Галерея Синема» в городе Нальчик основался в торговом центре «Галерея» Кирова, 1д.

Открытие состоялось в декабре 2008 года. Дизайн оформлен в красочной цветовой гамме, такая дружелюбная атмосфера поднимет настроение любому гостю. Двухзальный кинотеатр оснащен звуковоспроизводящей системой DolbyDigital и приставками Surround EX. Для полного удобства в залах установлены кресла со специальными подставками для закусок и напитков, последние ряды - это love диваны для двоих. Разнообразия репертуара соответствует запросам зрителей любой возрастной категории.

Каждые 15-20 минут начинаются киносеансы. В ожидании своего сеанса зрители могут провести свое свободное время в холле, там находится кино-бар, размещены мягкие диваны, а также открыт доступ в интернет WI-FI.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Галерея Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Парковка
17 голосов
Отзывы о кинотеатре

Кантемир Батыров 6 мая 2023, 00:42
жаль нет расписания, а так в целом неплохо
kulia2003 12 апреля 2019, 10:54
Почему нет расписания? (
