Кинотеатр «Форум» в городе Нальчик расположен по адресу просп. Шогенцукова, 28.

Мультиплекс вмещает в себя два кинозала, оборудованных самой современной кинопроекционной и звуковой технологией. Залы оснащены мягкими удобными креслами, системой кондиционирования и местами для людей с ограниченными возможностями. Основной репертуар – это мировое кино и отечественные новинки. Помимо показа кинофильмов, здесь проходят концерты, фестивали, устраивают презентации и конференции.

В холле кинотеатра находятся удобные мягкие диваны и кино-бар. Здесь можно комфортно отдохнуть и запастись закусками и напитками. Также территория киноцентра предусматривает бесплатный вход в интернет с помощью WI-FI.

В основном сюда приходит молодежь, школьники и люди взрослого возраста.

