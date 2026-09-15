Расписание Sky Cinema Гостиный двор в Магнитогорске на 15 сентября 2026 Бегущая боевик, триллер 2026, США 2D 17:10 Край чудес анимация 2026, Россия 2D 12:40 14:30 16:20 18:10 Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия 2D 12:00 Между нами, девочками комедия 2026, Россия 2D 20:00 21:45 Миньоны и Монстры приключения, анимация, боевик 2026, США 2D 12:20 Моана приключения, комедия, семейный 2026, США 2D 16:15 Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия 2D 12:50 Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США 2D 13:40 На краю Оук-стрит детектив, триллер 2026, США 2D 14:10 18:35 Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея 2D 17:40 20:45 Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия 2D 15:40 23:20 Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США 2D 12:05 15:20 18:30 21:40 Охота на императора исторический 2026, Россия 2D 14:50 19:05 21:30 22:50 Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США 2D 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50 Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США 2D 13:20 16:10 19:00 21:50 Шепот за окном криминал, драма, триллер 2026, США 2D 20:40