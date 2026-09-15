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Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema Гостиный двор»

Сегодня 15 Завтра 16
Формат сеанса
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Расписание Sky Cinema Гостиный двор в Магнитогорске на 15 сентября 2026
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
17:10
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
12:40 14:30 16:20 18:10
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
12:00
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
20:00 21:45
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры приключения, анимация, боевик 2026, США
2D
12:20
Моана
Моана приключения, комедия, семейный 2026, США
2D
16:15
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
12:50
Мятеж
Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США
2D
13:40
На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит детектив, триллер 2026, США
2D
14:10 18:35
Надежда
Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
2D
17:40 20:45
Не по-детски
Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия
2D
15:40 23:20
Одиссея
Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США
2D
12:05 15:20 18:30 21:40
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
14:50 19:05 21:30 22:50
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
12:10 14:20 16:30 18:40 20:50
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
2D
13:20 16:10 19:00 21:50
Шепот за окном
Шепот за окном криминал, драма, триллер 2026, США
2D
20:40
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
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