Челябинская Область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 153
+7 (3519) 58-02-76

ТРЦ «Гостиный Двор» - крупнейший торгово-развлекательный центр в Магнитогорске площадью около 80 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Гостиный Двор» представляет собой трехуровневый комплекс с торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Гостиный Двор» расположен в центральной торговой части Магнитогорска, в Правобережном районе, на границах 127, 128, 131 и 134 микрорайонов, на пересечении основных транспортных магистралей города – улицы Завенягина и проспекта Карла Маркса.

На территории торгово-развлекательного центра «Гостиный Двор» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (New Yorker, Kari, Belwest, «Снежная королева», Gloria Jeans & Gee Jay, Zolla, Colln’s, O'Stin, «СтильПарк», Centro, «Центробувь», United Colors of Benetton, Soberano, CorsoComo, Carlo Pazolini, ALBA, «Эконика», Paolo Conte, Zenden, ANNA VERDI, «Пан Чемодан», Palmetta, Calzedonia, Incanto, Motor, «Дефиле», Sela, «Гулливер»,Young Reporter, Ginger, Lime, Kira Plastinina, Carven, Climber, Henderson, «Каменный цветок», Incity, Oodji (OGGI), «Фабрика обуви», Play, Ralf Ringer, Atlantik, Respect, «Твое», Camel Active, Jolie, Style, «Империя Сумок», Lady Collection, Strawberry и др.)

К тому же, в торгово-«развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома (Tescoma и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, «Буду Мамой», LEGO и др.), магазины парфюмерии и косметики («Иль де Боте», «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Sunlight, «Московский Ювелирный завод», Pandora, «Золотой» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салоны оптики («Счастливый взгляд» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны («Буква», «Читай-город» и др.), аптека, студия маникюра, салон красоты «Леди», зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Гостиный Двор» функционируют современный многозальный кинотеатр Sky Cinema, продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», «Позитроника», «Эльдорадо» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.), мебельные салоны («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», гипермаркет товаров для дома «Уютерра и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (KFC, «33 Пингвина», Subway, Burger King, Tea Funny, «Жи-Ши», «Царь Картошка», SergeyS Pizza, Gold Pizza, «Вкус Японии», «Плов», «Японский дворик», «Галушка», La Caramell Cafe, NOODLES BOX, Gold Pizza, FRESHBAR, PASTA BAR и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Гостиный Двор» есть бесплатная открытая автомобильная парковка на 1900 машиномест.

Челябинская Область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 153

Добраться до ТРЦ «Гостиный Двор» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Карла Маркса до остановки «Гостиный двор»

  • на трамваях № 10, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 7

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Завенягина до остановки «Гостиный двор»

  • на трамваях № 16, 16Б, 28, 30, 31, 9

Магазины и фудкорт ТРЦ «Гостиный Двор»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр Sky cinema: 09.00 – 00.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
