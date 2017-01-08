Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Магнитогорск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Магнитогорска
Кинотеатры
Sky Cinema Гостиный двор
Отзывы о кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор
Отзывы о кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Светлана Баранова
8 января 2017, 14:12
Оценка
Здравствуйте! Вчера посещала кинотеатр в Гостином дворе. Но, к сожалению, просмотр был испорчен общением с работником гардероба. Женщина в раздражительном тоне потребовала билеты, хотя ни где нет информации предупреждающей об этом. Я понимаю, что в гардеробе не было свободных мест, но это не повод грубить людям. Я думала, что на этом всё закончится. Да не тут то было. На выходе из зала, как положено отстояв очередь, мне по биркам, которые дала опять таки данная сотрудница, выдала одежду, половина из которой оказалась не наша. Ей было сказано, что это не наша одежда. В ответ мы услышали, что наша. Как молодой человек должен одеть девчачью подростковую куртку? Далее последовал вопрос: "Где вы взяли бирки?". Мы опешили. Наверное, по мнению данного работника, мы отобрали бирки у других посетителей. Я считаю, что можно было просто попросить людей сесть в зал с одеждой, объяснив это отсутствием мест в гардеробе. Не было бы испорчено настроение. А в ответ услышала: "Вы сами себе портите настроение". Фильм оставил приятное впечатление, но вот общение с такими людьми все испортило.
8 января 2017, 14:12
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2017, 11:02
в ответ на сообщение
Светлана Баранова от 8 января 2017, 14:12
Светлана, добрый день!
Поздравляем вас с прошедшими так быстро новогодними праздниками!
Передала информацию представителям кинотеатра.
Благодарим вас за отзыв.
Хорошего дня и отличного настроения!
9 января 2017, 11:02
0
0
Ответить
Евгений Игнатов
19 октября 2018, 21:27
Оценка
Добрый вечер. Недавно посетил кинотеатр в Гостином Дворе,ходил на премьеру "Веном". При покупке билета стали требовать паспорт , хотя сам режиссер утверждает , что фильм с рейтингом PG+13 . Ну хорошо, показал паспорт и далее, при заходе в сам зал, еще и там попросили паспорт , и передо мной зашел ребенок (на вид 12-14 лет) с папой . Сходил называется за много лет в кино, Не рекомендую посещать кинотеатр пока не разберетесь с ограничениями , Спасибо за внимание
19 октября 2018, 21:27
0
0
Ответить
Анна Пермякова
22 октября 2018, 17:18
в ответ на сообщение
Евгений Игнатов от 19 октября 2018, 21:27
Евгений, но ведь в РФ действует другая возрастная система и "Веном" вышел с ограничением 16+. во избежание каких-то похожих недоразумений советую вам смотреть на русский постер, там пишут возрастное ограничение) Детям до 16 в сопровождении родителей посещать сеансы 16+ можно
22 октября 2018, 17:18
0
0
Ответить
Таисия Шпионова
7 сентября 2019, 22:01
Добрый вечер! Написано сеанс в 00:10; в 23:40 уже не пускают и говорят билеты не продают, т.к. надо покупать за час и должно набраться 15 человек. Нас пришло 9 человек и до нас отправили ещё несколько, больше 15 было бы точно
7 сентября 2019, 22:01
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Sky Cinema Континент
1 комментарий
Мягкий кинотеатр Семейный парк
1 комментарий
Jazz Cinema
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Поздравляем вас с прошедшими так быстро новогодними праздниками!
Передала информацию представителям кинотеатра.
Благодарим вас за отзыв.
Хорошего дня и отличного настроения!
Авторизация по e-mail