Киноафиша Магнитогорска Кинотеатры Sky Cinema Гостиный двор Скидки и акции в кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор

Льготные билеты — стоимость билетов можно узнать на кассе

Подходит для: пенсионеров, участники ВОВ, участников боевых действий, инвалидов, студентов, многодетных семей. Условия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу. Условия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ Многодетным семьям
Купить билет

Дети до 6 лет — бесплатно

Условия: ребенок проходит в кинозал бесплатно; без права на место; с 1 взрослым — 1 ребенок.

Детям
Купить билет

Дети с 6 до 11 лет проходят по детскому билету — стоимость билетов можно узнать на кассе

Условия: дети с 6 до 11 лет включительно; необходимо предъявить документ.

Детям
Купить билет

Инвалиды-колясочники — бесплатно

Условия: бесплатно проходят инвалид-колясочник и один сопровождающий.

Инвалидам
Купить билет
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
