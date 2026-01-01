Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Sky Cinema Гостиный двор
Кинотеатр Sky Cinema Гостиный двор (Магнитогорск) на карте
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400
метров
Мягкий кинотеатр Семейный парк
просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
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Sky Cinema Континент
пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
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5.7
км
Jazz Cinema
ул. Герцена, 6, ТРК «Jazz Mall»
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75.7
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