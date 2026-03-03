Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:20 от 240 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:35 от 240 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:20 от 220 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:00 от 200 ₽ 11:10 от 200 ₽ 15:25 от 220 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
19:20 от 240 ₽
