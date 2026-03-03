Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска
Кинотеатры
Родина
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
21:20
от 240 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:35
от 240 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:20
от 220 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
09:00
от 200 ₽
11:10
от 200 ₽
15:25
от 220 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
19:20
от 240 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
