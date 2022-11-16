Кинотеатр «Родина» в городе Курске расположен по адресу р-н Волокно, ул. Менделеева, 31.

Мультиплекс вмещает в себя один кинозал на 228 зрительных мест. Новейшая акустическая и проекционная система, а также цифровое оборудование позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D. Данный кинотеатр полностью соответствует мировым стандартам. Для людей, любящих повышенную комфортность, предусмотрены VIP-места. Также киноцентр постарался сделать зал удобным и людям с органичными возможностями, для них тоже есть отдельные места. Основной репертуар - это российские фильмы и мировые премьеры.

Интерьер кинотеатра - в стиле хайтек. Здесь каждый посетитель чувствует себя уютно и непринуждённо.

Кино-бар предлагает всем гостям свежие закуски и напитки по самой приемлемой цене.

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