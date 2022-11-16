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Киноафиша Курска Кинотеатры Родина

Родина

Курск
Адрес
г. Курс, ул. Менделеева, 31
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Телефон

+7 (4712) 32-78-26 / бронирование

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Билеты от 220 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в городе Курске расположен по адресу р-н Волокно, ул. Менделеева, 31.

Мультиплекс вмещает в себя один кинозал на 228 зрительных мест. Новейшая акустическая и проекционная система, а также цифровое оборудование позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D. Данный кинотеатр полностью соответствует мировым стандартам. Для людей, любящих повышенную комфортность, предусмотрены VIP-места. Также киноцентр постарался сделать зал удобным и людям с органичными возможностями, для них тоже есть отдельные места. Основной репертуар - это российские фильмы и мировые премьеры.

Интерьер кинотеатра - в стиле хайтек. Здесь каждый посетитель чувствует себя уютно и непринуждённо.

Кино-бар предлагает всем гостям свежие закуски и напитки по самой приемлемой цене.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Родина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
VIP
Диваны
8.4 Оцените
22 голоса
Билеты от 220 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Родина
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
19:35 от 260 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
18:05 от 260 ₽ 21:25 от 260 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
13:55 от 240 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 2 сеанса
09:00 от 220 ₽ 10:35 от 220 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Жанна Вовк 16 ноября 2022, 16:26
В кинотеатре "Родина" очень комфортный, всегда чистый зал. Всё видно, даже не первом ряду. Удобно покупать билеты онлайн.
Людмила Зайцева 17 ноября 2022, 09:29
Нравится ходить сюда в кино, вежливый персонал,в залах чисто. Качество видео и звука замечательное.
Отзывы Написать отзыв
22 голоса
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Скидки в кинотеатре
День водителя

Каждый вторник для водителей на любую премьеру на диване действуют специальные цены. *Акция действительна весь день только при предъявлении водительского удостоверения и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Владельцам авто
Студенческая премьера

С понедельника по среду для студентов действуют специальные цены. Акция действительна понедельник, вторник и среду весь день только при предъявлении зачетки или студенческого билета и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Курска

Фильмы в кинотеатре Родина

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
19:35 от 260 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
18:05 от 260 ₽ 21:25 от 260 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
13:55 от 240 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
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