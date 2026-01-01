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Скидки и акции в кинотеатре Родина

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

День водителя

Каждый вторник для водителей на любую премьеру на диване действуют специальные цены. *Акция действительна весь день только при предъявлении водительского удостоверения и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Владельцам авто
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Студенческая премьера

С понедельника по среду для студентов действуют специальные цены. Акция действительна понедельник, вторник и среду весь день только при предъявлении зачетки или студенческого билета и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
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«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
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