ТРЦ «Пихта» – это многофункциональный пятиуровневый торгово-развлекательный центр Хабаровска площадью более 12 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Пихта» расположен в Центральном районе Хабаровска на Большой улице напротив Пограничного института.



На территории торгового центра «Пихта» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Street fashion, Подиум, Нухни-ка, и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (1Olimpik и др.), магазины товаров для дома («Галамарт» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики, книжный магазин, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («MTC» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту одежды, часов и мобильной техники, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Т банк», «ГВТБ» и др.), аптека, семейная парикмахерская, пункт выдачи интернет-заказов и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Пихта» функционируют современный многозальный кинотеатр «Премьериум», продовольственный супермаркет, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров и детский развивающий центр «ЛимпопоКлуб».



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (кафе «Барин Пицца», кафе "Plantacia" и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пихта» есть автомобильная парковка.



Адрес:

г. Хабаровск, ул. Большая, д. 88



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Пихта» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по Большой улице до остановки «Питомник имени Лукашова»





• на автобусах № 21, 47

• на маршрутных такси № 22, 68, 70, 81





Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Пихта» : 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Премьериум»: 10.00 – 23.00;

Детский развивающий центр «ЛимпоКлуб»: 10.00 – 21.00;

Кафе «Барин Пицца»: 10.00 – 21.00;

Кафе Plantacia: 10.00 – 21.00.

