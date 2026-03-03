Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска Кинотеатры Премьер Расписание сеансов кинотеатра «Премьер»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:55 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:50 от 550 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
21:05 от 800 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:35 от 550 ₽ 23:00 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
