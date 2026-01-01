Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Премьер
Кинотеатр Премьер (Хабаровск) на карте
1.3
км
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
1.7
км
Фабрика грез
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
5
1.7
км
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
1.9
км
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
2.5
км
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
5
3.5
км
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
