Премьер
Отзывы о кинотеатре Премьер
Отзывы о кинотеатре Премьер
permina95
26 июля 2017, 07:24
Оценка
Замечательный кинотеатр! Всё новенькое, чистое! Персонал вежливый, приветливый, проявляют заботу к клиентам.
Женщина-контролер заходила периодически во время сеанса и спрашивала у нас холодно ли или наоборот душно.
В залах очень просторно, шикарный звук, изображение отличное, глаза не устают даже в 3D очках)
Даже в дни премьеры нет огромной толпы и очередей на кассе, тихо и уютно.
26 июля 2017, 07:24
4
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2017, 11:13
в ответ на сообщение
permina95 от 26 июля 2017, 07:24
Доброе утро!
Благодарим вас за позитивный отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
Скорейшего вам наступления выходных!
27 июля 2017, 11:13
0
0
Ответить
antoshka_demidov_90
28 июля 2017, 08:48
в ответ на сообщение
permina95 от 26 июля 2017, 07:24
Оценка
Полностью согласен с отзывом выше! Шикарный кинотеатр!
Сервис на уровне. Очень нравятся кресла, удобные и комфортные.
Свободного места очень много. И самое главное нет огромной толпы людей
28 июля 2017, 08:48
3
0
Ответить
baulina.1990
14 августа 2017, 11:45
Оценка
Ходили в эту субботу на фильм "Валериан и город тысячи планет" в 3D! Очень интересный и красивый фильм! Так вот, что хочу сказать....фильм шёл почти 2,5 часов! И за то время ни спина, ни глаза не устали! Очень удобные и просторные кресла, шикарное изображение!!! Мне очень понравилось, большое спасибо!!!! 😇
14 августа 2017, 11:45
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 августа 2017, 12:19
в ответ на сообщение
baulina.1990 от 14 августа 2017, 11:45
Здравствуйте!
Благодарим за позитивный отзыв. Легкой вам рабочей недели! :)
14 августа 2017, 12:19
0
0
Ответить
Анюта Борисенко
28 января 2018, 09:30
Оценка
Добрый день , хочу оставить отзыв о кинотеатре очень удобные залы ,и хорошее качество кинопоказа)
28 января 2018, 09:30
0
0
Ответить
alex15smirnov
28 января 2018, 10:06
Оценка
Если бы вам предложили сходить в абсолютно любой кинотеатр, то какой из четырёх залов Премьера, вы бы выбрали?))
-Если без шуток, то кресла очень удобные и достаточно большое расстояние между кресел, это очень комфортно! На кассе девушки очень приветливые! И на баре обслуживают неплохо!
-Спасибо вам за такое местечко! Радуете людей!
28 января 2018, 10:06
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 января 2018, 13:20
в ответ на сообщение
alex15smirnov от 28 января 2018, 10:06
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв! :)
30 января 2018, 13:20
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 января 2018, 13:21
в ответ на сообщение
Анюта Борисенко от 28 января 2018, 09:30
Добрый день! Спасибо, передадим ваш отзыв в кинотеатр!
30 января 2018, 13:21
0
0
Ответить
