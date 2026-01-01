Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архив подборок
Киноафиша Березников Подборки фильмов в прокате

Подборки фильмов в прокате

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня 10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино! 8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей 14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания! 3 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате 13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате 6 фильмов
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях 3 фильма
Наше кино!
Наше кино! 11 фильмов
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
601
Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
313
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
196
Очень страшное кино 6 11 июня 2026
192
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 11 февраля 2027
177
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Начало
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше