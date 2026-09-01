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Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»

Завтра 10 пт 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
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Расписание Иллюзион в Астрахани на 10 сентября 2026
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
09:35 от 200 ₽ 12:35 от 250 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
11:10 от 200 ₽
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
18:05 от 250 ₽
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
14:15 от 250 ₽
Не по-детски
Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия
2D
21:00 от 350 ₽
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
15:55 от 250 ₽
Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026, Россия / Казахстан / Беларусь
2D
19:35 от 350 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
2018, США / Великобритания, драма, биография, мюзикл
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Режу двухлитровые бутылки поперёк, но донышко не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Грибы любят эту специю, а не черный перец: всего одна щепотка — и аромат стоит такой, что невозможно устоять
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
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