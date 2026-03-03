Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ангарска Кинотеатры Родина Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:15 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:25 от 350 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:15 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
20:10 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:05 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
