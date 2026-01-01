Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Ангарске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Дополнительное время
Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
8.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Легенды
Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
6.0
Билеты
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы
2026, США
7.0
Билеты
Все фильмы
