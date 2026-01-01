Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
6.0
Билеты
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Дополнительное время
Дополнительное время Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный 2026, Россия
0.0
Билеты
Кутюр
Кутюр Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
8.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Билеты
Цинга
Цинга Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма 2025, Россия
0.0
Билеты
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Билеты
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
ужасы 2026, США
7.0
Билеты
