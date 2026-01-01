Оповещения от Киноафиши
Родина
ул. Коминтерна, 1
2.9 км
Мега Синема
13-й микрорайон, 33, ТЦ "Мега"
3.2 км
Кинотеатр «Фестиваль»
192 квартал д.12
5.5 км
ДК Энергетик
ДК "Энергетик" мкр-н Китой, ул. Трактовая, д. 34А
5.9 км
Ровесник
пр-т Красных партизан, 53
26 км
Дом культуры «Мир»
проспект Комсомольский, 77
28 км
Медведь
Иркутская область, с. Хомутово, ул. Кирова, 10Б
36 км
КиноJAM
ул. Сергеева, 3, ТРЦ «Джем Молл» (Jam Mall)
38.5 км
Сибирь
Иркутская обл., село Оёк, ул. Кирова, 91Д
38.5 км
МБУК "РДК"
p.п. Белореченский, д. 109
38.6 км
Киномакс-Сильвер Молл Иркутск
ул. Сергеева, 3/5, ТРЦ «Сильвер Молл», 4 этаж.
38.7 км
Don Otello
ул. Грязнова, 1
39.8 км
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
