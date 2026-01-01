Скидки в кинотеатрах Ангарска

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Ангарска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Вторник- день кино / Родина

Каждый вторник, кроме праздничных дней, действуют специальные цены на сеансы: 2D - 150 р., 3D - 200 р. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для пенсионеров / Родина

С понедельника по среду, с 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Билеты для школьников и студентов / Родина

С 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Не действует в праздничные дни. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
