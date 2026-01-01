Оповещения от Киноафиши
Вторник- день кино

Каждый вторник, кроме праздничных дней, действуют специальные цены на сеансы: 2D - 150 р., 3D - 200 р. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для пенсионеров

С понедельника по среду, с 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Билеты для школьников и студентов

С 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Не действует в праздничные дни. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
