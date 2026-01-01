Каждый вторник, кроме праздничных дней, действуют специальные цены на сеансы: 2D - 150 р., 3D - 200 р. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по среду, с 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
