Рейтинг кинотеатров Ангарска
1
Родина
ул. Коминтерна, 1
1 отзыв
2
Мега Синема
13-й микрорайон, 33, ТЦ "Мега"
9 отзывов
3
ДК Энергетик
ДК "Энергетик" мкр-н Китой, ул. Трактовая, д. 34А
4
Кинотеатр «Фестиваль»
192 квартал д.12
1 отзыв
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
