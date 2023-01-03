Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ангарска Кинотеатры Родина

Родина

Ангарск
Адрес
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 1
Телефон

8 (3955) 581-855

Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в Ангарске находится в юго-западной части города и является отличным местом проведения досуга для жителей большого жилого района.

В кинотеатре один просторный, современно оборудованный зрительный зал на 524 места с удобными креслами, системой кондиционирования, большим 18-ти метровым экраном со специальным покрытием. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование: 8-ми канальная звуковая система Dolby, цифровые проекторы. В репертуаре мировые премьеры и самые популярные фильмы в формате 3D и 2D.

В фойе кинотеатра «Родина» располагается кино-бар, на первом этаже работает кафе «Кинопицца» с хорошим меню. Предусмотрена бесплатная автостоянка. В зимнее время работает гардероб.

Бар
Кафе
Парковка
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Родина
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
16:15 от 350 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 350 ₽ ...
Легенды
Легенды
Сегодня 1 сеанс
12:15 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
20:10 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Валентина Бирючевская 3 января 2023, 15:20
Отличное место для отдыха семьей, кинотеатр Родина мне больше нравится
Скидки в кинотеатре
Вторник- день кино

Каждый вторник, кроме праздничных дней, действуют специальные цены на сеансы: 2D - 150 р., 3D - 200 р. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для пенсионеров

С понедельника по среду, с 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Билеты для школьников и студентов

С 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Не действует в праздничные дни. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Фильмы в кинотеатре Родина

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:15 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:25 от 350 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:15 от 350 ₽
