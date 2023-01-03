Кинотеатр «Родина» в Ангарске находится в юго-западной части города и является отличным местом проведения досуга для жителей большого жилого района.
В кинотеатре один просторный, современно оборудованный зрительный зал на 524 места с удобными креслами, системой кондиционирования, большим 18-ти метровым экраном со специальным покрытием. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование: 8-ми канальная звуковая система Dolby, цифровые проекторы. В репертуаре мировые премьеры и самые популярные фильмы в формате 3D и 2D.
В фойе кинотеатра «Родина» располагается кино-бар, на первом этаже работает кафе «Кинопицца» с хорошим меню. Предусмотрена бесплатная автостоянка. В зимнее время работает гардероб.
Каждый вторник, кроме праздничных дней, действуют специальные цены на сеансы: 2D - 150 р., 3D - 200 р. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по среду, с 10:00 до 16:00, на сеансы формата 2D, действует специальная цена для пенсионеров - 100 рублей. Подробности акции и расписание уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
