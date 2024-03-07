«Джентльмены»: Рецензия Киноафиши

После «Аладдина» , «Шерлока Холмса» и «Меча короля Артура» старый добрый Гай Ричи вернулся к своим фанатам с великолепными «Джентльменами». Фильм о подпольном коноплянном бизнесе в духе «Большого куша» стал настоящим хитом. Но его сериальное продолжение вызывало скепсис уже на этапе идеи. Стоит ли раздувать в отдельную вселенную и так отличное кино? Оказалось, что стоит, ведь Ричи не отдал свой мир в чужие руки, а стал продюсером, сценаристом и режиссером первых двух эпизодов.

Сериальные «Джентльмены» — подарок для фаната самых ярких криминальных картин режиссера. Здесь также сталкивается глубинка с привилегированным меньшинством, крутятся огромные деньги, выстреливают ружья, наркотики горами громоздятся на столах героев, а внутренности бандитов разлетаются по сцене из-за лондонцев, говорящих на кокни. При этом хорошо разбираться в работах Ричи и даже смотреть оригинальных «Джентльменов» не нужно. Создатели принимают верное решение не продолжать законченную историю, а лишь воспользоваться ее миром.

Главный герой Эдди — солдат ООН, проверяющий документы на границе. Однажды на его рабочее место приезжают со срочной новостью: отец Эдди при смерти. Не особо заинтересованный в богатствах отца, Эдди вел свою отдаленную жизнь и мало коммуницировал с родственниками. От этого завещание герцога, в котором он оставляет свой огромный особняк и прибыльный бизнес именно Эдди, а не его старшему брату Фредди, вызывает шок. Отца можно понять, ведь Фредди — тот еще персонаж. Он вечно под чем-то, слишком наивен, любит делать ставки, влезать в разборки и долги. Очередной долг брата перед устрашающей криминальной семьей заставляет главного героя сразу же сесть за ревизию активов отца. Выглядят они все чертовски подозрительно.

Джентльмены

На помощь к наследнику спешит движущая сила проекта — Сьюзи Гласс. Девушка показывает, что его основной бизнес заключается в подпольном выращивании марихуаны на одной из ферм, принадлежавшей в фильме Мэттью Макконахи. Эдди не рад такому близкому соседству с криминальным миром и хочет от него поскорее избавиться, но криминальный мир не хочет избавляться от Эдди. На парня сваливаются все новые и новые проблемы, из-за которых ему приходится сбросить с себя капитанское звание и стать конопляным боссом.

Не особо заметный актер Тео Джеймс , несколько лет снимавшийся в серии «Дивергент» , обрел голос после второго сезона «Белого лотоса» . Его герой в «Джентльменах» не столь противоречив. Джеймс более сдержан, холоден и уверенно проходит испытания сумасшедшего мира Ричи, так и не раскрывая своих истинных целей и желаний. Сюжет может и строится вокруг Эдди, но его настоящими строителями выступают другие герои.

Джентльмены

Например, проблемный брат, на чью долю выпало основное безумие проекта. Или вечно накуренный очаровательный садовник Майкл Ву. Или Джанкарло Эспозито , играющий типичного Джанкарло Эспозито. Умный злодей, которого уже хочется избавить от этого образа, но он продолжает филигранно с ним справляться. Или главный любимчик Ричи, Винни Джонс , наоборот уходящий от своего классического персонажа. Его герой работает в фамильном особняке десятки лет, знает о всех тонкостях подпольного бизнеса, но предпочитает заниматься спасением животных. В какие бы темные дебри не заводило главных героев, Винни остается стражником теплого очарования проекта. У всех этих персонажей совсем немного экранного времени, но они с умом и блеском распоряжаются каждой отведенной минутой.

По-настоящему же главная героиня сериала — Сьюзи Гласс, проводница между миром аристократов и миром гангстеров. Звезда «Молокососов» Кая Скоделарио напоминает о своем существовании с невероятной силой, вытягивая «Джентльменов» даже в самых слабых моментах. Она приводит в сюжет новых героев, знакомит Эдди, а заодно и зрителя, с хитросплетенной работой преступных джунглей, где она — главная хищница.

Джентльмены

Сериальный формат позволяет намного глубже узнать героев, но сильно влияет на привычный ритм режиссера. Если два первых эпизода, снятых Ричи, пролетают на одном дыхании, то дальше повествование сбрасывает скорость. «Джентльмены» начинают напоминать антологию из отдельных сюжетов, нежели одну крепкую историю. Смотреть на это все равно огромное удовольствие благодаря невероятному визуалу: утонченные наряды на светских приемах, зловещие туманы над сельской местностью и контрастная цветокоррекция не уступают оригинальному фильму. Сериал также добавляет множество графических пояснений, написанных на экране как бы от руки. Они часто идут вразрез с тем, что герои произносят, заменяя сквернословия или добавляя интересные факты, словно в методичке «криминальный бизнес для чайников». Все они сделаны с прекрасным чувством юмора, как и дерзкие диалоги с любимыми метафорами Ричи про джунгли и царя зверей.

Джентльмены

«Джентльменам» не помешало бы немного сократить количество серий, чтобы выдержать динамику оригинала, а также более внимательно подойти к раскрытию главного героя. И все же для фанатов классического Ричи сериал дает все, за что мы так любим этого режиссера. Если он и дальше решить развивать свой остроумный мир британского криминала в сериальном формате, то этот эксперимент — крепкое начало нового пути.