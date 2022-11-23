«Уэнсдэй»: Рецензия Киноафиши

Уэнсдэй Аддамс исключают из обычной школы после неприятного инцидента с пираньями. Героиня поступает в академию Невермор для необычных подростков, которую когда-то окончили ее родители. Уэнсдэй предстоит не только научиться контролировать свои сверхспособности и разоблачить маньяка, совершившего серию убийств, но и раскрыть главный секрет семейки Аддамс.

Сегодня на платформе Netflix состоялась премьера одного из самых долгожданных сериалов этой осени – «Уэнсдэй». Снял шоу мастер готических сказок Тим Бертон. Главную роль в сериале сыграла восходящая звезда хорроров, новая королева крика – Дженна Ортега («Х», «Крик»). В образе томной и загадочной Мортиши появилась Кэтрин Зета-Джонс. Стоит сказать, что Аддамсы получились довольно каноничными и похожими на персонажей комикса (за исключением Пагсли). Но, пожалуй, это единственное, за что действительно стоит похвалить сериал.

Уэнсдэй

Казалось, раз за шоу отвечает сам Тим Бертон, наш ждет максимально жуткий макабр в лучших традициях «Битлджюса» или хотя бы «Мрачных теней», ну, на худой конец нечто напоминающее «Дом странных детей мисс Перегрин» (действие, как-никак, происходит в школе для подростков с необычными способностями). Но у темного сказочника получился совершенно неожиданный (в плохом смысле) сериал, который сочетает в себе таинственную атмосферу и мистику в духе популярных тинейджерских шоу на Netflix.

«Уэнсдэй» – это такой стильный, качественный и мрачный, но совершенно пустой микс «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины». В первом сериале Тима Бертона практически ничего не осталось от классических Аддамсов того же Барри Зонненфельда, хотя режиссер вполне лаконично цитирует «Ценности семейки», делая отсылку к лагерю для подростков, но даже это не придает сериалу ностальгию, которой все так ждали.

Уэнсдэй

«Уэнсдэй» точно рассчитана не на фанатов Аддамсов, которые посмотрели все лучшие фильмы и сериалы про них, а на новое поколение, которому нравятся незамысловатые сверхъестественные и запутанные сериалы про подростков. Да, в этом смысле новая работа Тима Бертона – отличное развлекательное шоу про оборотней, вампиров, русалок (небольшой оммаж фильму «Гарри Поттер и кубок огня»), которое точно скрасит ваши серые будни, но не привнесет ничего нового в историю странной семейки.

Дженна Ортега, типичный подросток-изгой и по совместительству «избранная», – смягченная версия Уэнсдэй с узнаваемым стилем, однако ее узнаваемые садистские наклонности проявляются только в первой серии, а сама героиня получилась каноничной только внешне. В остальном же странная девочка с косичками отпускает куда меньше шуток про убийства и растеряла весь свой былой готический и жесткий шарм. Ортега предлагает нам новую Уэнсдэй, которая более неоднозначная и даже неожиданно трогательная и внимательная по отношению к людям. Актриса полностью отдается своей героине, которая очень точно вписалась в фэнтезийный мир, придуманный Бертоном, но все же было бы куда интереснее увидеть Уэнсдэй-Ортегу в типичной для Аддамсов среде.

Уэнсдэй

То, что действительно порадовало в сентиментальном сериале, – химия между Гомесом и Мортишей, которой, к сожалению, катастрофически не хватает, – любовь у них как у пары из фильмов Зонненфельда, страстная и бесконечная. Кроме того, создатели «Уэнсдэй» благодаря безграничным чудесам компьютерной графики сделали очень крутую и обаятельную Вещь, которая действительно греет душу каждый раз, когда мелькает в кадре. Да и появление Кристины Риччи, подарившей нам культовую Уэнсдэй в истории кино, в образе учительницы с парой темных секретов все-таки растопит ваши сердца и позволит быть к сериалу более снисходительными.

Уэнсдэй

По жанру «Уэнсдэй» – это не черная комедия, а скорее фэнтези с парочкой хоррор-элементов, связанных с монстрами, которые ни капельки не пугают, хотя от некоторых пассажей и традиций оригинальных Аддамсов иногда бросало в дрожь. В сериале больше сделан акцент на сверхъестественных способностях Уэнсдэй – у нее постоянно случаются пугающие видения о прошлом и будущем (непонятно, зачем это добавлять к такой потрясающей и цельной героине, которая и без необычного дара невероятно магнетическая и особенная. В шоу нашлось место и для любовного треугольника, и для серии пугающих убийств, и для пророчества о чокнутой девочке, которая всех погубит (ничего не напоминает?), но все эти элементы лишь больше отдаляют работу Бертона от традиционных Аддамсов, которых все так обожают за их уникальность.

Уэнсдэй

«Уэнсдэй» – безупречный сериал в плане костюмов, музыки и загадочной школьной атмосферы, которая невольно ассоциируется с такой готической версией Хогвартса или, опять же, Академией незримых искусств из «Леденящих душу приключений Сабрины», в которую ты при просмотре буквально проваливаешься, но в целом это очень попсовое и прилизанное шоу, которое, возможно, понравится только тем, кто с миром Аддамсов не особо знаком.

«Уэнсдэй Аддамс – не девушка мечты, она – предмет твоих ночных кошмаров», – говорит героиня по имени Бьянка. Но если ссылаться на поклонников инфернальной семейки, кошмар – это, к сожалению, сам сериал.