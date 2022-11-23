«Уэнсдэй»: Рецензия Киноафиши
Уэнсдэй Аддамс заслуживает лучшего сольника, чем типичный мистический сериал про подростков.
Уэнсдэй Аддамс исключают из обычной школы после неприятного инцидента с пираньями. Героиня поступает в академию Невермор для необычных подростков, которую когда-то окончили ее родители. Уэнсдэй предстоит не только научиться контролировать свои сверхспособности и разоблачить маньяка, совершившего серию убийств, но и раскрыть главный секрет семейки Аддамс.
Сегодня на платформе Netflix состоялась премьера одного из самых долгожданных сериалов этой осени – «Уэнсдэй». Снял шоу мастер готических сказок Тим Бертон. Главную роль в сериале сыграла восходящая звезда хорроров, новая королева крика – Дженна Ортега («Х», «Крик»). В образе томной и загадочной Мортиши появилась Кэтрин Зета-Джонс. Стоит сказать, что Аддамсы получились довольно каноничными и похожими на персонажей комикса (за исключением Пагсли). Но, пожалуй, это единственное, за что действительно стоит похвалить сериал.
Казалось, раз за шоу отвечает сам Тим Бертон, наш ждет максимально жуткий макабр в лучших традициях «Битлджюса» или хотя бы «Мрачных теней», ну, на худой конец нечто напоминающее «Дом странных детей мисс Перегрин» (действие, как-никак, происходит в школе для подростков с необычными способностями). Но у темного сказочника получился совершенно неожиданный (в плохом смысле) сериал, который сочетает в себе таинственную атмосферу и мистику в духе популярных тинейджерских шоу на Netflix.
«Уэнсдэй» – это такой стильный, качественный и мрачный, но совершенно пустой микс «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины». В первом сериале Тима Бертона практически ничего не осталось от классических Аддамсов того же Барри Зонненфельда, хотя режиссер вполне лаконично цитирует «Ценности семейки», делая отсылку к лагерю для подростков, но даже это не придает сериалу ностальгию, которой все так ждали.
«Уэнсдэй» точно рассчитана не на фанатов Аддамсов, которые посмотрели все лучшие фильмы и сериалы про них, а на новое поколение, которому нравятся незамысловатые сверхъестественные и запутанные сериалы про подростков. Да, в этом смысле новая работа Тима Бертона – отличное развлекательное шоу про оборотней, вампиров, русалок (небольшой оммаж фильму «Гарри Поттер и кубок огня»), которое точно скрасит ваши серые будни, но не привнесет ничего нового в историю странной семейки.
Дженна Ортега, типичный подросток-изгой и по совместительству «избранная», – смягченная версия Уэнсдэй с узнаваемым стилем, однако ее узнаваемые садистские наклонности проявляются только в первой серии, а сама героиня получилась каноничной только внешне. В остальном же странная девочка с косичками отпускает куда меньше шуток про убийства и растеряла весь свой былой готический и жесткий шарм. Ортега предлагает нам новую Уэнсдэй, которая более неоднозначная и даже неожиданно трогательная и внимательная по отношению к людям. Актриса полностью отдается своей героине, которая очень точно вписалась в фэнтезийный мир, придуманный Бертоном, но все же было бы куда интереснее увидеть Уэнсдэй-Ортегу в типичной для Аддамсов среде.
То, что действительно порадовало в сентиментальном сериале, – химия между Гомесом и Мортишей, которой, к сожалению, катастрофически не хватает, – любовь у них как у пары из фильмов Зонненфельда, страстная и бесконечная. Кроме того, создатели «Уэнсдэй» благодаря безграничным чудесам компьютерной графики сделали очень крутую и обаятельную Вещь, которая действительно греет душу каждый раз, когда мелькает в кадре. Да и появление Кристины Риччи, подарившей нам культовую Уэнсдэй в истории кино, в образе учительницы с парой темных секретов все-таки растопит ваши сердца и позволит быть к сериалу более снисходительными.
По жанру «Уэнсдэй» – это не черная комедия, а скорее фэнтези с парочкой хоррор-элементов, связанных с монстрами, которые ни капельки не пугают, хотя от некоторых пассажей и традиций оригинальных Аддамсов иногда бросало в дрожь. В сериале больше сделан акцент на сверхъестественных способностях Уэнсдэй – у нее постоянно случаются пугающие видения о прошлом и будущем (непонятно, зачем это добавлять к такой потрясающей и цельной героине, которая и без необычного дара невероятно магнетическая и особенная. В шоу нашлось место и для любовного треугольника, и для серии пугающих убийств, и для пророчества о чокнутой девочке, которая всех погубит (ничего не напоминает?), но все эти элементы лишь больше отдаляют работу Бертона от традиционных Аддамсов, которых все так обожают за их уникальность.
«Уэнсдэй» – безупречный сериал в плане костюмов, музыки и загадочной школьной атмосферы, которая невольно ассоциируется с такой готической версией Хогвартса или, опять же, Академией незримых искусств из «Леденящих душу приключений Сабрины», в которую ты при просмотре буквально проваливаешься, но в целом это очень попсовое и прилизанное шоу, которое, возможно, понравится только тем, кто с миром Аддамсов не особо знаком.
«Уэнсдэй Аддамс – не девушка мечты, она – предмет твоих ночных кошмаров», – говорит героиня по имени Бьянка. Но если ссылаться на поклонников инфернальной семейки, кошмар – это, к сожалению, сам сериал.