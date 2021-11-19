Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» пропадет Хюррем?

В какой серии «Великолепного века» пропадет Хюррем?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Как мы знаем, в конце третьего сезона сериала «Великолепный век» исполнительница главной роли Мерьем Узерли устала от постоянных съемок и решила покинуть проект, из-за чего создателям пришлось заменить актрису. Но как же оправдали этот странный ход сценаристы сериала? По сюжету, в 107-й серии Хюррем получает письмо о том, что ее любимый сын якобы болен. Сострадательная мать тут же отправляется в дорогу, но по пути ее похищает таинственная группа разбойников. Сулейману говорят, что его любимую жену держат в плену по приказу его родной сестры Хатидже, которая так и не смогла побороть свою ревность и зависть к Хюррем. Два года спустя Хюррем все же вернется, на этот раз – в исполнении Вахиде Перчин. Полная перемена внешности героини объяснена тем, что ее красота постепенно увяла в суровых условиях плена.

Однако внутри Хюррем – все та же, и она готова отомстить врагам за годы унижений.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
