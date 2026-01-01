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Мерьем Узерли
Meriem Userli
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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Дата рождения
12 августа 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кассель, ФРГ (Германия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Великолепный век
(2011)
7.3
Материнская рана
(2016)
7.1
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
(2024)
Фильмография Мерьем Узерли
6.3
RU: Кухня по-турецки
драма
2024, Турция
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7.1
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
драма, семейный, исторический
2024, Турция
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5.8
Улей
Kovan
драма
2020, Турция
7.3
Материнская рана
Annemin Yarasi
драма, детектив
2016, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Новости о Мерьем Узерли
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