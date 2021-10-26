Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий в сериале «В активном поиске» с Нагиевым (2021)?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Комедийный сериал, премьера которого состоялась в апреле 2021 года, состоит из 1 сезона (10 серий). В центре сюжета – убежденный холостяк Андрей, построивший успешную карьеру в сфере рекламы. У него есть все: роскошная квартира в самом центре города, деньги и связи. Кажется, уже ничто не может удивить Андрея по-настоящему, но однажды на пороге его дома появляется девятилетний мальчик и заявляет, что он – его сын. Теперь герою необходимо узнать, кто же из его бывших любовниц является мамой этого ребенка.

Интересно, что Дмитрий Нагиев не только исполнил в сериале главную роль, но и придумал целый ряд других персонажей, в которых перевоплощался по ходу съемок.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

