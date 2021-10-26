Сколько всего серий в сериале «В активном поиске» с Нагиевым (2021)?

Наш ответ:

Комедийный сериал, премьера которого состоялась в апреле 2021 года, состоит из 1 сезона (10 серий). В центре сюжета – убежденный холостяк Андрей, построивший успешную карьеру в сфере рекламы. У него есть все: роскошная квартира в самом центре города, деньги и связи. Кажется, уже ничто не может удивить Андрея по-настоящему, но однажды на пороге его дома появляется девятилетний мальчик и заявляет, что он – его сын. Теперь герою необходимо узнать, кто же из его бывших любовниц является мамой этого ребенка.