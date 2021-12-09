Сколько сезонов и серий в сериале «В поисках любви» (2021)?

Британский мини-сериал состоит из 1 сезона (3 серии). Литературной основой для шоу стал одноименный роман Нэнси Митфорд. Действие разворачивается в «ревущие двадцатые» – строгие викторианские нравы ушли в прошлое, Первая мировая со всеми ее ужасами также осталась позади, и молодежь отчаянно пытается наверстать упущенное. Юная Линда Рэдлетт, как и все ее сверстники, жаждет любви и приключений, ее горячие порывы, как может, сдерживает куда более благоразумная кузина Фанни Логан. Главные роли в сериале исполнили звезды британского кино – достаточно назвать имена Лили Джеймс, Эмили Бичем и Эндрю Скотта.
Отдельного внимания заслуживают костюмы героев, созданные выпускницей Королевской академии драматического искусства Синеад Кидао.
