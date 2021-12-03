Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Блудные дети»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Российский сериал состоит из 1 сезона (12 серий). В центре сюжета – история семьи Морозовых, живущих в маленьком провинциальном городке на рубеже девяностых и нулевых. После распада СССР супругам Морозовым приходится приспосабливаться к новой жизни и с нуля открыть свое дело. Вот только бизнес, построенный на крови, не принесет счастья ни владельцам, ни их детям – красавице Галине, отличнице Лидии и бунтарю Тарасу. Каждому из них предстоит самому построить свою судьбу и сделать свой выбор.

Главные роли в семейной саге исполнили звезды российского кинематографа – Александр Пороховщиков, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова и другие.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

