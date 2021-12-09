Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий у сериала «Большое небо» на Первом канале?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Российский сериал о судьбе двух летчиков состоит из 1 сезона (12 серий). Действие разворачивается в 1970–1980-х годах в таежном поселке. Два летчика – интеллигент Ющенко и весельчак Чертков – становятся лучшими друзьями. Однако их приятельским отношениям предстоит пройти серьезную проверку: Ющенко влюбляется в жену Черткова, а тот, в свою очередь, – в сестру друга… Алексей Демидов, исполнитель роли Сергея Ющенко, признался, что некоторые детали для персонажа подсмотрел у своего старого знакомого. А Станислав Бондаренко, прежде чем поступить в театральное, учился в Московском авиационном институте на авиаконструктора.

Но в конце концов ушел в актерскую профессию, куда больше подходящую ему по темпераменту.

 

