Сколько сезонов и серий у сериала «Большое небо» на Первом канале?

Наш ответ:

Российский сериал о судьбе двух летчиков состоит из 1 сезона (12 серий). Действие разворачивается в 1970–1980-х годах в таежном поселке. Два летчика – интеллигент Ющенко и весельчак Чертков – становятся лучшими друзьями. Однако их приятельским отношениям предстоит пройти серьезную проверку: Ющенко влюбляется в жену Черткова, а тот, в свою очередь, – в сестру друга… Алексей Демидов, исполнитель роли Сергея Ющенко, признался, что некоторые детали для персонажа подсмотрел у своего старого знакомого. А Станислав Бондаренко, прежде чем поступить в театральное, учился в Московском авиационном институте на авиаконструктора.