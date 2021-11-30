Почему сериал «Клиника счастья» (2021) основан на реальных событиях?

Дело в том, что истории пациентов клиники Алены Липницкой взяты из практики реальных медиков. Кроме того, как говорят создатели проекта, у главной героини также имеется прототип в реальной жизни. К слову, кастинг на роль Алены продолжался особенно долго – все дело было в возрасте героини, по сюжету, ей исполняется 50 лет. При этом в душе врач-сексолог должна была оставаться молодой и даже несколько инфантильной. В итоге создатели сериала остановили свой выбор на 38-летней Дарье Мороз.
В интервью актриса признавалась, что возраст героини ее ничуть не испугал – напротив, играть персонажей старше себя самой ей гораздо интереснее, чем ровесников.
