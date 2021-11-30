Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему сериал «Клиника счастья» (2021) основан на реальных событиях?

Почему сериал «Клиника счастья» (2021) основан на реальных событиях?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 ноября 2021

Дело в том, что истории пациентов клиники Алены Липницкой взяты из практики реальных медиков. Кроме того, как говорят создатели проекта, у главной героини также имеется прототип в реальной жизни. К слову, кастинг на роль Алены продолжался особенно долго – все дело было в возрасте героини, по сюжету, ей исполняется 50 лет. При этом в душе врач-сексолог должна была оставаться молодой и даже несколько инфантильной. В итоге создатели сериала остановили свой выбор на 38-летней Дарье Мороз.

В интервью актриса признавалась, что возраст героини ее ничуть не испугал – напротив, играть персонажей старше себя самой ей гораздо интереснее, чем ровесников.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше