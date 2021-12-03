Меню
Кто играет сына Черткова в сериале «Большое небо»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Роль Вити, сына Виктора и Александры Чертковых, исполнил Митя Махонин. Юный актер родился 10 декабря 2010 года в Севастополе. Отец Мити, Александр Махонин, является актером и сценаристом, мама посвятила себя семье. Мальчик с самого детства был погружен в мир искусства, помимо съемок в кино и работ на театральной сцене Митя занимался игрой на скрипке и фортепиано, участвовал в музыкальных конкурсах. В творческом багаже юного артиста – свыше 30 работ в фильмах и сериалах. Среди них – актерские работы в проектах «Моя любимая свекровь» (2016), «Изольда» (2017), «Феодосийская сказка» (2017).

К слову, у Мити есть младший брат Тима, тоже начинающий скрипач и актер. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

