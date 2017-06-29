Меню
Кто играет главную роль в Доярке из Хацепетовки?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В многосерийном фильме «Доярка из Хацапетовки» и двух его сиквелах главную роль, Кати, играет Елена Осипова. Роль Димы исполняет актер Кирилл Жандаров.
Теги:
кто играл роль?
