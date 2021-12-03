Какой год показывают в сериале «Большое небо»?

Действие сериала разворачивается в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Подходящие по атмосфере съемочные локации команда проекта нашла в Москве, Люберцах, Киржаче. В центре сюжета – история двух друзей-сибиряков, выбравших одну и ту же профессию пилота. Один из них, красавец и душа компании Виктор, неравнодушен к прекрасному полу, однако по иронии судьбы эта особенность не распространяется на его жену-библиотекаршу. Сергей, напротив, отличается сдержанностью и интеллигентностью. Двум приятелям, таким непохожим, предстоит немало сложных ситуаций в небе и на земле.
Роль Виктора Черткова исполнил Станислав Бондаренко, Сергея Ющенко – Алексей Демидов.
