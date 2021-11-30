Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Закрытая школа»?

Где снимали сериал «Закрытая школа»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Фасад элитной школы-интерната снимали в подмосковном родовом поместье Столыпиных-Лермонтовых – усадьбе Середниково. Внутренние помещения были построены в павильонах студии. Каждый из них представлял собой территорию в 700-800 квадратных метров. Всего павильонов было три, чтобы воссоздать их в мельчайших деталях, команде "Закрытой школы" понадобилось два месяца работы. По словам главного художника сериала Павла Лычкина, больше всего пришлось повозиться с бункером, кухней и чердаком.

Если коридоры и классы школы-интерната можно было легко создать с опорой на реально существующие помещения, то эти три полностью являются плодом фантазии художников проекта.

 

