Где снимали сцены из сериала «Сваты» в Крыму?

В Крым съемочная группа комедийного сериала «Сваты» отправилась для съемок четвертого сезона. Большая часть сцен была поставлена в частной гостинице, расположенной в поселке Массандра, прямо посреди местного парка, неподалеку от Ялты. Здесь же кинематографисты жили сами, и, кстати, владелица гостиницы даже разрешила создателям сериала переделать интерьеры на свое усмотрение.
Также натурные съемки прошли в детском лагере «Артек», на одной из ялтинских набережных, на канатной дороге Мисхор – Ай-Петри и винодельческом комбинате «Массандра», в Ливадийском дворце и на железнодорожном вокзале в Симферополе.
