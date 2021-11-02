Меню
Где снимали российский сериал «Красавица и чудовище» (2021)?

Елена Королева 2 ноября 2021 Дата обновления: 2 ноября 2021
Наш ответ:

Весной 2021 года на телеканале «Россия» стартовал сериал «Красавица и чудовище», который знаменует возвращение канала к истокам: это классическая мелодрама, сюжет которой идет в далекой русской провинции. Наблюдать за очередным столкновением невинной сельской красавицы и жестокого, но обаятельного московского бизнесмена было бы скучно, если б не великолепные натурные съемки, организованные съемочной группой в Белгородской области. Любопытно, что, по сюжету, действие разворачивается в усадьбе Щеколдино: ее роль играет совсем другое здание, ведь оригинальная усадьба была снесена в 2014 году, а на ее месте были построены здания местного Рыбного хозяйства.

Таким образом, сюжет сериала перекликается и с реальной историей места.

